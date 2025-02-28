Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями

Си Цзиньпин: РФ и Китай — настоящие друзья, которые прошли множество испытаний

Россия и Китай являются настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Китай и Россия — дружественные соседи, связанные общей границей, а также настоящие друзья, которые прошли множество испытаний», — сказал он.

28 февраля в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателем КНР Си Цзиньпином.

За несколько дней до этого российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы председатель КНР назвал Пекин и Москву добрыми друзьями, которые поддерживают друг друга.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент России Владимир Путин приедет в Китай в августе или сентябре в годовщину победы над Японской империей во Второй мировой.