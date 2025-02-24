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12:58, 24 февраля 2025Мир

Путин поговорил с Си Цзиньпином

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Днем 24 февраля Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Путиным. Инициатором разговора выступил российский лидер», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что в ходе беседы председатель КНР назвал Пекин и Москву добрыми друзьями, которые поддерживают друг друга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник 24 февраля обсудит по телефону с международными партнерами прошедшие переговоры с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

20 февраля глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР приветствует переговоры России и США, поскольку диалог всегда лучше конфронтации в международных делах.

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