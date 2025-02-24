Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 24 февраля 2025Мир

В Кремле анонсировали обсуждение Путиным со странами-партнерами переговоров с США

Песков: 24 февраля Путин обсудит с партнерами прошедшие переговоры с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в понедельник 24 февраля обсудит по телефону с международными партнерами прошедшие в саудовском Эр-Рияде переговоры с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент на прошлой неделе говорил о своем намерении проинформировать ряд государств-партнеров по контактам с американцами. В русле этих намерений сегодня этот процесс начался», — сказал представитель Кремля, пообещав позже дать соответствующий комментарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на этой неделе состоятся новые контакты России и США по вопросу нормализации работы посольств обеих стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене

      Россиян научили есть макароны и не толстеть

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше