В Кремле анонсировали обсуждение Путиным со странами-партнерами переговоров с США

Песков: 24 февраля Путин обсудит с партнерами прошедшие переговоры с США

Президент России Владимир Путин в понедельник 24 февраля обсудит по телефону с международными партнерами прошедшие в саудовском Эр-Рияде переговоры с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент на прошлой неделе говорил о своем намерении проинформировать ряд государств-партнеров по контактам с американцами. В русле этих намерений сегодня этот процесс начался», — сказал представитель Кремля, пообещав позже дать соответствующий комментарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на этой неделе состоятся новые контакты России и США по вопросу нормализации работы посольств обеих стран.