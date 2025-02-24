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12:21, 24 февраля 2025Мир

Лавров заявил о новых контактах с США на этой неделе

Лавров: На этой неделе состоятся новые контакты России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На этой неделе состоятся новые контакты России и США по вопросу нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«На этой неделе состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США за последние годы», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что новые переговоры США и России по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

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