В МИД Китая прокомментировали переговоры России и США

Глава МИД КНР Ван И: Китай приветствует диалог России и США

Китай приветствует переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, так как диалог всегда лучше конфронтации в международных делах. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы надеемся, что этот процесс продолжится, и могут быть некоторые разногласия, но диалог всегда лучше, чем конфронтация», — рассказал дипломат.

Ван И также подчеркнул, что провел продуктивную беседу с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны указали на важность взаимовыгодного сотрудничества. Он также добавил, что считает своего российского коллегу «старым другом».