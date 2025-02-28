Шойгу прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД

Шойгу прибыл в Пекин на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности.

В ходе однодневного визита у Шойгу запланирована также встреча с Политбюро ЦК КПК и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам. На переговорах стороны обсудят двусторонние вопросы в сфере безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Ранее Шойгу рассказал, что власти хотят углублять работу с Китаем в правоохранительной сфере и безопасности. Он пдчеркнул, что Россия ожидает дальнейшей консолидации усилий двух государств для противостояния экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.