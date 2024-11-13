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08:05, 13 ноября 2024Мир

Шойгу рассказал о планах углублять работу с КНР в правоохранительной сфере и безопасности

Шойгу: РФ хочет углублять работу с КНР в правоохранительной сфере и безопасности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии КНР Чэнь Вэньцином отметил готовность Москвы продолжать укреплять сотрудничество с Пекином в правоохранительной сфере и области безопасности, сообщает РИА Новости.

«По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности», — заявил он.

Шойгу подчеркнул, что Россия ожидает дальнейшей консолидации усилий двух стран для противостояния экстремизму, терроризму и транснациональной преступности, также включая многосторонние форматы. По его словам, первостепенной задачей является эффективная и своевременная исполнение договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.

Ранее глава МИД Китая Ван И отметил, что чем сложнее становится международная ситуация, тем крепче Пекин и Москва должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы.

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