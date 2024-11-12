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12:28, 12 ноября 2024Мир

Ван И призвал Россию и Китай объединятся

Ван И: чем больше внешних вызовов, тем крепче Китай и Россия должны объединиться
Семен Александров (редактор)

Фото: Leon Neal / WPA Pool / Getty Images

Чем больше внешних вызовов, тем крепче Китай и Россия должны объединиться. К этому призвал глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы», — сказал дипломат.

Ван И также подчеркнул, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности. По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности стал важной коммуникационной платформой для двух стран.

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Во время поездки секретарь Совбеза намерен провести переговоры с высшим политическим руководством страны. Кроме того, он посетит авиасалон Airshow China 2024. После приземления в Пекине Шойгу встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

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