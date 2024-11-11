Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

Секретарь Совета Безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего визита секретарь Совбеза намерен провести переговоры с высшим политическим руководством страны. В частности, Шойгу встретится с министром иностранных дел Китая Ван И и обсудит с ним вопросы стратегической безопасности. Кроме того, секретарь СБ посетит авиасалон Airshow China 2024.

После приземления в Пекине Шойгу встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

Ранее стало известно что визит Шойгу в Китай продлится с 11 по 14 ноября. На авиасалоне Airshow China 2024 пройдет первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.