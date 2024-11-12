Китай выразил готовность укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности

Ван И: Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности

Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности и развития двух стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.

«Мы готовы работать с товарищем Шойгу и другими российскими коллегами, чтобы, руководствуясь достигнутым главами двух государств консенсусом, укреплять нашу координацию по стратегическим и общим вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития обеих сторон», — сказал он.

По словам дипломата, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности стал важной коммуникационной платформой для двух стран.

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Во время поездки секретарь Совбеза намерен провести переговоры с высшим политическим руководством страны. Кроме того, он посетит авиасалон Airshow China 2024. После приземления в Пекине Шойгу встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

На встреча с Ван И секретарь Совбеза РФ отметил, что двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Он также поздравил главу внешнеполитического ведомства КНР и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.