Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 12 ноября 2024Мир

Шойгу назвал связи России и Китая стержнем мировой безопасности

Шойгу на встрече с Ван И назвал связи России и КНР стержнем мировой безопасности
Семен Александров (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Он поздравил дипломата и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.

«За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах», — сказал он.

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Во время поездки секретарь Совбеза намерен провести переговоры с высшим политическим руководством страны. Кроме того, он посетит авиасалон Airshow China 2024. После приземления в Пекине Шойгу встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

Ранее президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил, что отношения между Россией и Китаем носят беспрецедентно высокий характер и основаны на доверии, чего не хватает в отношениях со странами Запада. По его словам, страны хорошо дополняют друг друга. Он отметил, что Россия и Китай обмениваются технологиями, значение сотрудничества растет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

      В Абхазии протестующие вновь перекрыли все мосты на выезде из Сухума

      Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции

      Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

      Россия захотела расширить авиасообщение с популярной страной Азии

      Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона рублей

      Ирина Шейк прогулялась по улице в прозрачном платье

      Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

      В Сумах на Украине прозвучал взрыв

      Названо главное преимущество Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше