Шойгу назвал связи России и Китая стержнем мировой безопасности

Шойгу на встрече с Ван И назвал связи России и КНР стержнем мировой безопасности

Двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Он поздравил дипломата и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.

«За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах», — сказал он.

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Во время поездки секретарь Совбеза намерен провести переговоры с высшим политическим руководством страны. Кроме того, он посетит авиасалон Airshow China 2024. После приземления в Пекине Шойгу встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

Ранее президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил, что отношения между Россией и Китаем носят беспрецедентно высокий характер и основаны на доверии, чего не хватает в отношениях со странами Запада. По его словам, страны хорошо дополняют друг друга. Он отметил, что Россия и Китай обмениваются технологиями, значение сотрудничества растет.