Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне доверия между Россией и Китаем

Путин: отношения России и Китая основаны на доверии

Отношения между Россией и Китаем носят беспрецедентно высокий характер и основаны на доверии. Этого не хватает в отношениях со странами Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке новейшей истории и именно это — наши дружеские отношения с Си Цзиньпином — является залогом для межгосударственных связей», — уточнил глава государства.

По словам Путина, страны хорошо дополняют друг друга. Россия и Китай обмениваются технологиями, значение сотрудничества растет. Все больше внимания уделяется технологиям в разных сферах.

В свою очередь, США проводят политику двойного сдерживания — попытку сдержать Китай и Россию, добавил Путин. В Вашингтоне считают рост экономического могущества Китая угрозой для Штатов.

В конце октября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства. По его словам, обе страны должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.