Путин призвал США поменять вектор в отношениях с Россией и Китаем

Президент РФ Путин призвал США поменять вектор в отношениях с Россией и КНР

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи призвал США поменять вектор в отношениях с Россией и Китаем. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

Глава государства считает, что если бы Соединенные Штаты не проводили политику двойного сдерживания, а начали политику трехстороннего сотрудничества, все бы выиграли. «Проигравших бы не было», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем носят беспрецедентно высокий характер и основаны на доверии. Этого не хватает в отношениях со странами Запада, добавил он. По словам Путина, страны хорошо дополняют друг друга.