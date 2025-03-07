Глава российского города подарил жилье мигрантам и попытался скрыть это

Мэр Хабаровска выдал жилье мигрантам и попытался скрыть это, удалив фото

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Перед этим глава города отчитался о вручении жилищных сертификатов молодым семьям. В фотоотчете видно по меньшей мере одну семью неславянской внешности. Телеканал утверждает, что речь идет об иностранцах — вероятно, получивших российское гражданство.

Вскоре после появления оригинальной публикации мэр Хабаровска отредактировал свой пост. Оставив текст без изменения, он выложил серию снимков с церемонии вручения жилищных сертификатов — на этот раз на всех фотографиях показаны люди славянской наружности.

Ранее в Нижнекамске семье мигрантов также выдали сертификат на приобретение жилья. Жители возмутились тем, что квартиру выдадут Холзоду Мухиддину и Малике Тоировой, а не кому-либо из коренных жителей.