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11:26, 7 марта 2025Россия

Глава российского города подарил жилье мигрантам и попытался скрыть это

Мэр Хабаровска выдал жилье мигрантам и попытался скрыть это, удалив фото
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Public domain / Wikipedia

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Перед этим глава города отчитался о вручении жилищных сертификатов молодым семьям. В фотоотчете видно по меньшей мере одну семью неславянской внешности. Телеканал утверждает, что речь идет об иностранцах — вероятно, получивших российское гражданство.

Вскоре после появления оригинальной публикации мэр Хабаровска отредактировал свой пост. Оставив текст без изменения, он выложил серию снимков с церемонии вручения жилищных сертификатов — на этот раз на всех фотографиях показаны люди славянской наружности.

Ранее в Нижнекамске семье мигрантов также выдали сертификат на приобретение жилья. Жители возмутились тем, что квартиру выдадут Холзоду Мухиддину и Малике Тоировой, а не кому-либо из коренных жителей.

ЖЗЛ
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