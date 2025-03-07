Минсельхоз прокомментировал возможность взлета цен на пшеницу

Минсельхоз заявил о готовности к нетарифным мерам для снижения цен на пшеницу

Если урожай зерновых в России в текущем году окажется ниже ожиданий, то Минсельхоз готов к введению дополнительных нетарифных мер регулирования зернового рынка и снижения цен в случае их незапланированного роста. Об этом говорится в комментарии ведомства, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Пресс-служба министерства отреагировала на материал газеты «Коммерсантъ», которая ссылалась на письмо его главы Оксаны Лут президенту страны Владимиру Путину. В нем чиновница предупреждала о возможном выходе цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества за пределы максимально допустимых. По ее словам, привести к такой ситуации может снижение производства.

На начало февраля цены были уже довольно близки к верхней границе. При этом директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в начале марта стоимость превысила предельный уровень.

Однако в ведомстве подчеркнули, что урожай зерна в 2024 году вошел в пятерку лучших за всю историю страны, что позволяет обеспечивать потребности перерабатывающих предприятий, в том числе, в продовольственной пшенице.

В комментарии допускается новое падение урожая из-за неблагоприятных погодных условий, и в этом случае дело дойдет до интервенций из государственного фонда, запасы которого достаточны для удовлетворения потребностей.

Также Минсельхоз приводит оценку Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, где говорится, что для производства муки в России в год требуется не более 13 миллионов тонн пшеницы. Такой объем гораздо меньше урожая 2024 года.

По оценкам Росстата, в прошлом году аграрии собрали 82,59 миллиона тонн пшеницы, что на 11 процентов меньше, чем годом ранее. В ведомстве надеются на рост урожая в 2025 году, хотя «Совэкон» ожидает падение сборов еще на 4,7 процента.

В свою очередь, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что на данный момент Россия полностью обеспечена пшеницей с учетом урожая 2024 года. Стабилизирующим фактором для ценовой динамики выступает реализация зерна из интервенционного фонда. В текущем году доступный для продажи объем составляет до 3 миллионов тонн. Благодаря этому механизму сельзохтоваропроизводители могут приобретать качественное сырье по доступным ценам, а на внутреннем рынке всегда присутствует предложение. «В этой связи мы не видим существенных рисков для роста цен на мукомольную пшеницу в 2025 году», — добавил он.

