Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:16, 7 марта 2025Экономика

Стало известно о рисках взлета цен на пшеницу

«Ъ»: Минсельхоз сообщил о высоких рисках роста цен на пшеницу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России растут риски взлета цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства. Об этом президента России Владимира Путина предупредила министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В письме, отправленном в феврале, говорилось, что стоимость зерна может подняться выше предельных уровней максимальных цен, которые составляют 15,6 тысячи рублей за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тысячи — четвертого класса. После достижения таких пределов государству придется проводить товарные интервенции. Лут указала, что на начало февраля тонна пшеницы третьего класса подорожала до 14,3 тысячи рублей, а четвертого — до 13,8 тысячи.

По состоянию на начала марта, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов, стоимость обоих классов выросла до 16,1 тысячи и 15,5 тысячи рублей, то есть речь идет о реализации рисков. По словам эксперта, ситуация объясняется сокращением урожая.

Материалы по теме:
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году. Таблица с суммами по регионам России
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году.Таблица с суммами по регионам России
22 января 2025
Прожиточный минимум в России в 2025 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2025 году.Таблица по регионам
2 декабря 2024

Данные Росстата свидетельствуют о падении валового сбора пшеницы на 11 процентов. По прогнозу «Совэкона», в 2025-м сборы снизятся еще на 4,7 процента. Эксперты объясняют тренд снижением посевных площадей, урожайности зерна и рентабельности аграриев, а также погодой

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская предположила, что рост стоимости на пшеницу может быть скачкообразным. Дело в том, что в прошлые годы производителям приходилось продавать зерно по слишком низкой цене. В свою очередь, Сизов напоминает, что вслед за зерном цены взлетят на муку, а далее — и на хлебопекарную продукцию.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил, что себестоимость производства хлебобулочных изделий в январе выросла на 27 процентов в годовом выражении, что почти в три раза выше официальной инфляции.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский объяснил рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

    Появилось видео с пробравшимся в аэропорт с дробовиком подростком

    Многомиллионный долг Бурунова перед налоговой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше