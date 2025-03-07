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14:47, 7 марта 2025Россия

Украшенную бюстом поэта военную технику заметили в Курской области

Коц: Боец ВС России с позывным Большой украсил БМП бюстом поэта Пушкина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Большой украсил БМП-3 головой поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил военкор Александр Коц, его слова приводит KP.RU.

По словам журналиста, Пушкина на военной технике он заметил в Курской области. Боец Большой сообщил ему, что нашел бюст во время боевых действий в одном из разрушенных домов.

«Дом был разбитый, смотрю — валяется. Подобрал и привесил на борт. Теперь с нами катается», — приводит военкор слова военного.

Ранее сообщалось, что в кабине российского танка в зоне специальной военной операции заметили аниме-талисман командира.

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