Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 19 февраля 2025Россия

В кабине российского танка на СВО заметили аниме-талисман командира

В кабине танка Т-90М на СВО заметили фигурку командира в виде героини из аниме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В кабине российского танка Т-90М в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили необычный талисман командира. По данным Telegram-канала «Неформальный Осведомитель», это фигурка героини Асуна из популярного аниме. Обстановка в бронетехнике попала на видео.

На представленном ролике видно, как военнослужащий поглаживает фигурку и объясняет журналисту, что она ему дорога.

Ранее стало известно, что цепочка с амулетом спасла жизнь участнику спецоперации. Сообщалось, что пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины, пробивший вену. Остановить его дальнейшее продвижение вглубь тела помог медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      В Крыму после обрушения подпорной стены дом пошел трещинами

      Леди Гага поддержала видео Ольги Бузовой

      В Минцифры ответили на вопрос о возвращении иностранных IT-компаний

      Экс-мэр российского городского округа стал фигурантом дела после заключения сделки

      Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

      Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

      У летевшего в Санкт-Петербург пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

      Автоматчики ворвались в российскую школу единоборств и уложили детей лицом в пол

      В метро Москвы появилась схема на арабском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше