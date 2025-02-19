В кабине российского танка на СВО заметили аниме-талисман командира

В кабине танка Т-90М на СВО заметили фигурку командира в виде героини из аниме

В кабине российского танка Т-90М в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили необычный талисман командира. По данным Telegram-канала «Неформальный Осведомитель», это фигурка героини Асуна из популярного аниме. Обстановка в бронетехнике попала на видео.

На представленном ролике видно, как военнослужащий поглаживает фигурку и объясняет журналисту, что она ему дорога.

Ранее стало известно, что цепочка с амулетом спасла жизнь участнику спецоперации. Сообщалось, что пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины, пробивший вену. Остановить его дальнейшее продвижение вглубь тела помог медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии.