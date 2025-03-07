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10:15, 7 марта 2025Россия

Хинштейн сообщил о своем награждении

Врио главы Курской области Хинштейн сообщил о своем награждении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о своем награждении. Об этом он написал в Telegram.

Хинштейну вручили Почетный знак директора Росгвардии — руководитель региона назвал его одной из высших наград силового ведомства.

«Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры», — отметил Хинштейн. Он указал на важную роль Росгвардии в Курской области на фоне вторжения украинских войск.

Ранее Хинштейн обвинил Корпорацию развития Курской области в саботаже одного из принятых им решений. Он отметил, что ждет объяснений от руководства организации.

ЖЗЛ
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