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09:26, 7 марта 2025Из жизни

Хозяин квартиры подглядывал за обнаженной женщиной с помощью скрытой камеры

В США хозяин квартиры тайно снял женщину скрытой камерой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: monte_a / Shutterstock / Fotodom

В США женщина подала в суд на бывшего хозяина квартиры, который подглядывал за ней при помощи скрытой камеры. Об этом сообщает издание Independent.

Семь лет назад женщина, имя которой не называется, арендовала квартиру у 74-летнего Бонда Николса. В ноябре 2018 года она предупредила его, что собирается в отпуск. В ответ тот пошутил: «Ты же понимаешь, что я не стану прятать скрытую камеру в твоей комнате, верно?» Это высказывание смутило женщину, поэтому перед отъездом она поменяла замок на входной двери. Вскоре она нашла другое жилье и переехала.

В феврале 2024 года с ней связался знакомый Николса и сообщил, что в ее комнате действительно стояла скрытая камера. Николс сам показывал ему кадры, на которых женщина была обнажена. Вскоре выяснилось, что те же ролики видели и другие люди. Один из них был порноактером, которого Николс пытался познакомить с женщиной, чтобы потом тайно снять их свидание на видео.

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Когда женщина спросила Николса о скрытой камере, тот не стал отпираться и признал, что подглядывал за ней. После этого она подала на него в суд. В иске она требует взыскать с бывшего хозяина квартиры по 150 тысяч долларов за каждое обнаруженное нарушение, а также компенсацию ущерба и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Он 10 лет использовал свою работу для того, чтобы прятать камеры в общественных туалетах и домах клиентов.

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