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19:45, 7 марта 2025Экономика

Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о новых санкциях

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3170 пунктов после слов Трампа о санкциях
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Индекс Мосбиржи в пятницу, 7 марта, снизился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых санкций против России. Если днем он находился на уровне 3250 пунктов, то вечером опустился ниже 3170 пунктов.

Ранее в пятницу Трамп заявил о готовности ввести в отношении России полномасштабные санкции. Они будут действовать до окончания конфликта на Украине, пояснил президент США. Ограничительные меры могут коснуться банковского сектора, затронут тарифы и пошлины, предупредил он.

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