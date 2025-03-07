Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о новых санкциях

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3170 пунктов после слов Трампа о санкциях

Индекс Мосбиржи в пятницу, 7 марта, снизился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых санкций против России. Если днем он находился на уровне 3250 пунктов, то вечером опустился ниже 3170 пунктов.

Ранее в пятницу Трамп заявил о готовности ввести в отношении России полномасштабные санкции. Они будут действовать до окончания конфликта на Украине, пояснил президент США. Ограничительные меры могут коснуться банковского сектора, затронут тарифы и пошлины, предупредил он.