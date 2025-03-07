Италия предложила распространить на Украину пятую статью НАТО

Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без ее участия в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — заявила Мелони.

По словам итальянского премьера, она убеждена, что настоящие гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены лишь в контексте НАТО.

Ранее в Евросоюзе (ЕС) разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. По задумке, программа «Небесный щит» заключается в отправке на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения.