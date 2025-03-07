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00:24, 7 марта 2025Бывший СССР

В Европе придумали план по защите неба Украины

Guardian: В ЕС разработали план по защите неба Украины от российских ракет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuriy Rylchuk / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. Об этом пишет Guardian.

По задумке, программа «Небесный щит» заключается в отправке на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения. Их задачей станет перехват крылатых ракет и беспилотников, летящих на объекты критической инфраструктуры.

Издание отмечает, что план рассчитан на реализацию силами ЕС, отдельно от НАТО.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал решение Франции передать Украине истребители Mirage для борьбы с крылатыми ракетами. «Русская поговорка "На тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это — пустышка, чемодан без ручки», — сказал парламентарий. По его словам, истребитель, который планируют передать Украине, не выпускается в течение 20 лет, а это значит, что такая авиация не поможет ВСУ, а только увеличит напряженность.

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