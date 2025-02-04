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11:20, 4 февраля 2025Россия

В Госдуме поговоркой оценили передачу Украине французских истребителей Mirage

Ивлев: Передача ВСУ истребителей Mirage втянет Францию в эскалацию конфликта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Передача Украине французских истребителей Mirage не поможет на поле боя Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако будет означать участие Франции в эскалации конфликта. Об этом, комментируя ситуацию русской поговоркой, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявил, что Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале. Политик назвал такие истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух — воздух».

«Русская поговорка "На тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это — пустышка, чемодан без ручки», — сказал парламентарий.

По его словам, истребитель, который планируют передать Украине, не выпускается в течение 20 лет, а это значит, что такая авиация не поможет ВСУ, а только увеличит напряженность.

ЖЗЛ
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