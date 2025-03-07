Иностранцы стали чаще покупать недвижимость в России

В России доля сделок по покупке жилья иностранцами достигла 20 %

Иностранцы повысили интерес к российской недвижимости. Доля таких сделок в настоящий момент достигла 20 процентов от общего числа продаж, рассказали «Известиям» участники рынка.

Рост числа сделок с нерезидентами на российском рынке жилья наблюдается с сентября 2024 года. Активнее всего недвижимостью в России интересуются граждане Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Абхазии, отмечают аналитики компании «Флип». Также, по данным компании Kalinka Ecosystem, в числе покупателей есть жители Тбилиси и Таллина. Кроме того, за последние полгода возросло число сделок с гражданами Украины — если в начале прошлого года показатель составлял 2 процента, то теперь он вырос до 5 процентов в общих продажах и 19 процентов среди иностранных граждан.

Особым спросом пользуется жилье в Москве — столица занимает в рейтинге лидирующие позиции. Следом по инвестиционной привлекательности идут Санкт-Петербург и Подмосковье. Остальные же регионы занимают всего 10 процентов в общем объеме продаж. Как правило, иностранные граждане интересуются лотами в жилищных комплексах бизнес- или комфорт-плюс класса, а сделки проводят за наличные. В 70 процентах случаев жилье приобретается с целью проживания, а не капиталовложения.

Как показывает статистика, самые дорогие объекты приобретают граждане Китая, Казахстана и Украины — и бюджет таких сделок зачастую превышает сумму, на которую соглашаются российские покупатели. В 65 процентах случаев сделка ограничивается суммой в 20 миллионов рублей, до 50 миллионов рублей за жилье в России готов отдать 21 процент нерезидентов. Больше чем в 50 миллионов рублей сделка обходится 14 процентам иностранных покупателей.

В 2025 году, по прогнозам экспертов, наибольший интерес заграничные инвесторы будут проявлять к Москве и Сочи. Также перспективным направлением могут стать Алтай и Крым. Основным фактором повышенного спроса, по мнению экспертов, является активное экономическое сотрудничество России со странами БРИКС, в особенности с Индией.

Сами россияне стали самыми энергичными покупателями жилья в Турции. Первое место в рейтинге иностранных покупателей недвижимости Россия удерживает с апреля 2022 года.