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21:34, 14 февраля 2025Экономика

Россияне вновь обогнали других иностранцев по покупке жилья в одной стране

Россияне вновь возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции
Виктория Клабукова

Фото: Luke Michael / Unsplash

Россияне вновь скупили в Турции больше жилья, чем другие иностранцы. Данные о сделках россиян с недвижимостью в своем отчете приводит Турецкий статистический институт (TurkStat).

По подсчетам турецких аналитиков, по итогам января 2025 года граждане РФ обогнали других иностранных покупателей по покупке местного жилья. За прошедший месяц соотечественники приобрели в Турции 248 жилых объектов, возглавив рейтинг. Второе место по числу сделок с жильем в стране заняли иранцы — их показатель составил 162 объекта. Тройку лидеров замкнул Ирак, чьи граждане приобрели в Турции 103 жилых объекта. Следом за ними идут Украина (94 объекта) и Германия (75 объектов).

В целом к концу января иностранные покупатели заключили чуть больше 1,5 тысячи сделок — этот показатель, согласно отчету, почти на 25 процентов ниже прошлогоднего. Доля иностранных сделок, по данным аналитиков, составила 1,4 процента от общего объема жилищных сделок в Турции. Чаще всего иностранцы покупали жилье в Стамбуле, Анталье и Мерсине.

Лидерские позиции в рейтинге иностранных покупателей недвижимости Россия удерживает с апреля 2022 года — пальму первенства россиянам вручают уже в 34-й раз.

Ранее Турцию назвали среди лучших направлений для покупки недвижимости за границей. По прогнозам экспертов, популярны среди россиян в 2025 году будут также Индонезия и Таиланд. На родине наши соотечественники будут в первую очередь покупать жилье в Москве и Сочи.

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