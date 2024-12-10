Россиянам назвали лучшие страны для покупки недвижимости

Kalinka: в 2025 году россияне будут покупать недвижимость в Таиланде и Индонезии

В 2025 году самыми популярными странами для покупки недвижимости среди россиян могут стать Россия, Таиланд и Индонезия. Такой прогноз дали эксперты экосистемы Kalinka, передает «Газета.Ru».

В родной стране россияне будут в первую очередь покупать жилье в Москве и Сочи, где доходность от вложений в недвижимость достигает 20 процентов. Далее могут последовать Алтай и Крым, однако популярность последнего зависит от дальнейшего развития политической ситуации.

Что касается Таиланда, его востребованность продолжит расти. Доходность от инвестиций в недвижимость в стране может составлять 15 процентов годовых, а при сдаче в аренду — до 60 процентов. В Индонезии привлекательнее всего для покупки жилья остров Бали. Доходность при перепродаже недвижимости здесь может составлять до 40 процентов, при сдаче в аренду — до 12-15 процентов.

Другими популярными направлениями могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ближний Восток, в частности Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что россияне вновь стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев.