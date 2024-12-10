Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 10 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие страны для покупки недвижимости

Kalinka: в 2025 году россияне будут покупать недвижимость в Таиланде и Индонезии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В 2025 году самыми популярными странами для покупки недвижимости среди россиян могут стать Россия, Таиланд и Индонезия. Такой прогноз дали эксперты экосистемы Kalinka, передает «Газета.Ru».

В родной стране россияне будут в первую очередь покупать жилье в Москве и Сочи, где доходность от вложений в недвижимость достигает 20 процентов. Далее могут последовать Алтай и Крым, однако популярность последнего зависит от дальнейшего развития политической ситуации.

Что касается Таиланда, его востребованность продолжит расти. Доходность от инвестиций в недвижимость в стране может составлять 15 процентов годовых, а при сдаче в аренду — до 60 процентов. В Индонезии привлекательнее всего для покупки жилья остров Бали. Доходность при перепродаже недвижимости здесь может составлять до 40 процентов, при сдаче в аренду — до 12-15 процентов.

Другими популярными направлениями могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ближний Восток, в частности Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что россияне вновь стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      В Индии заявили о намерении углублять отношения с Россией

      Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше