Концерт Лолиты в Казани отменили после жалоб

Концерт певицы Лолиты в Казани отменили после жалоб активистов

Концерт певицы Лолиты Милявской в Казани был отменен по решению организатора. Об этом сообщила пресс-служба площадки «Казань Экспо», где должно было пройти выступление.

Концерт был запланирован на 21 марта. Теперь его судьба неизвестна, хотя на сайте центра покупка билетов все еще доступна.

«Уважаемые посетители, мы вынуждены сообщить, что концерт певицы Лолиты на территории МВЦ "Казань Экспо" не состоится», — говорится в заявлении.

В феврале в социальных сетях появились призывы отменить шоу с участием Милявской из-за наступления Великого поста и Священного месяца Рамадана. Организация «Русская община» также направила обращения в приемные главы Татарстана, а также в профильные министерства республики.

Ранее стало известно, что Лолита исполнила известную песню уехавшей из России Аллы Пугачевой на российском вокзале.