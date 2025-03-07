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13:56, 7 марта 2025Культура

Лолита исполнила песню Пугачевой на вокзале

Певица Лолита исполнила хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую»
Ольга Коровина

Певица Лолита Милявская исполнила на вокзале Санкт-Петербурга хит «На Тихорецкую состав отправится», прозвучавший в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Видео артистка опубликовала в личном Telegram-канале.

В комедии режиссера Эльдара Рязанова песню Михаила Львовского на музыку Микаэла Таривердиева за кадром исполнила Алла Пугачева. Этот вариант романса стал самым узнаваемым, хотя песню исполняли и другие артисты — например, Владимир Высоцкий и Татьяна Доронина.

Ранее Милявская оценила убытки после отмены концертов в России. Выступление певицы в Ульяновске отменили после письма от организаторов. До этого концерты Лолиты в Кузбассе были отменены из-за проблем с безопасностью площадок: выступление в Кемерове не состоялось из-за срочного ремонта кабеля, а в Новокузнецке — из-за истекшего паспорта безопасности объекта.

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