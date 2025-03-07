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13:07, 7 марта 2025Мир

Кремль прокомментировал отношение Евросоюза к России

Песков: ЕС сегодня позиционирует Россию как своего главного противника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Европейский союз (ЕС) сегодня позиционирует Россию как своего главного противника. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал планы председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Евросоюза. По его мнению, подобные намерения связаны с отношением ЕС к России как к своему главному противнику. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва рассмотрит соответствующие меры для обеспечения безопасности в ответ на милитаризацию стран Европы.

Ранее фон дер Ляйен объяснила план по перевооружению ЕС на 800 миллиардов евро. По мнению главы ЕК, это позволит перевооружить Европу и вооружить Киев для продолжения боевых действий.

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