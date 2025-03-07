Кремль прокомментировал отношение Евросоюза к России

Песков: ЕС сегодня позиционирует Россию как своего главного противника

Европейский союз (ЕС) сегодня позиционирует Россию как своего главного противника. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал планы председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Евросоюза. По его мнению, подобные намерения связаны с отношением ЕС к России как к своему главному противнику. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва рассмотрит соответствующие меры для обеспечения безопасности в ответ на милитаризацию стран Европы.

Ранее фон дер Ляйен объяснила план по перевооружению ЕС на 800 миллиардов евро. По мнению главы ЕК, это позволит перевооружить Европу и вооружить Киев для продолжения боевых действий.