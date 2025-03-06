Глава ЕК объяснила план по перевооружению ЕС и Украины

Фон дер Ляйен: Европа находится в опасности, поэтому будет вооружать Украину

Европа находится в опасности, поэтому план по перевооружению Европейского союза (ЕС) предусматривает инвестиции в сферу обороны и вооружение Украины. План объяснила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим создать для Украины ситуацию, когда она сможет защищать себя и добиваться устойчивого и продолжительного мира… Поэтому я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны», — сказала она.

По ее словам, это позволит перевооружить Европу и вооружить Киев для продолжения боевых действий.

Ранее фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран-участниц ЕС, чтобы производить оружие для Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро. Также политик указала на необходимость повышения нынешних оборонных расходов сообщества на 1,5 процента для того, чтобы собрать 650 миллиардов на производство оружия.

