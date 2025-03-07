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08:02, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева предложила гостье «Жить здорово!» помыть полы у нее дома

Врач Малышева в шутку предложила гостье «Жить здорово!» помыть полы у нее дома
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире «Жить здорово!» на Первом канале в шутку предложила гостье программы помыть полы у нее дома. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гостьей программы стала женщина с сахарным диабетом. В эфире передачи Малышева призвала ее принимать препараты, которые приводят к снижению веса и уровню сахара в крови. Врач добавила, что эти лекарства также снижают риск рака и болезни Альцгеймера.

«Что еще надо, Нина Всеволодовна? Еще приходите ко мне домой и полы помойте», — пошутила Малышева, обращаясь к женщине. «Я (...) готова [быть] домработницей», — ответила с улыбкой гостья.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала россиянам мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов. Таким эффектом, по ее словам, обладает медитация.

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