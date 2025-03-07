Малышева предложила гостье «Жить здорово!» помыть полы у нее дома

Врач Малышева в шутку предложила гостье «Жить здорово!» помыть полы у нее дома

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире «Жить здорово!» на Первом канале в шутку предложила гостье программы помыть полы у нее дома. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гостьей программы стала женщина с сахарным диабетом. В эфире передачи Малышева призвала ее принимать препараты, которые приводят к снижению веса и уровню сахара в крови. Врач добавила, что эти лекарства также снижают риск рака и болезни Альцгеймера.

«Что еще надо, Нина Всеволодовна? Еще приходите ко мне домой и полы помойте», — пошутила Малышева, обращаясь к женщине. «Я (...) готова [быть] домработницей», — ответила с улыбкой гостья.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала россиянам мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов. Таким эффектом, по ее словам, обладает медитация.