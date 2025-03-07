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15:59, 7 марта 2025Россия

Медики рассказали о состоянии пострадавшего от нападения собак в Сочи школьника

В РДКБ заявили о положительной динамике у покусанного собаками мальчика из Сочи
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В состоянии пострадавшего от нападения собак в Сочи школьника наблюдается положительная динамика. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы.

Уточняется, что ребенок пришел в сознание и теперь может дышать самостоятельно. Врачи готовят его к этапу реконструктивно-пластических операций. «Ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, оборудованием», — заверили в медучреждении.

Трагедия произошла утром 26 февраля в СНТ «Авиатор», расположенном в Адлерском районе Сочи. Две собаки сорвались с цепи и напали на 9-летнего ребенка. Спасли мальчика прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую. Школьник сильно пострадал, медики приняли решение об эвакуации ребенка в Москву.

Ранее сообщалось, что следователь предъявил обвинение Роману Цыганкову — владельцу разорвавших лицо 9-летнему мальчику двух собак породы хаски. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

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