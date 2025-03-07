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20:51, 7 марта 2025Россия

Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»

Зампред Совбеза Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Отсутствие сложностей, а также «коллективный расслабон» могут привести к разобщенности, войне и распаду государства. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Такое мнение он выразил во время встречи с состоящими в партии «Единая Россия» женщинами в преддверии 8 Марта.

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что "и так же все нормально" и каждый за себя и нам не за что никого благодарить. Ну и так далее и так далее», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что распад СССР — событие, которое в конечном итоге привело к началу спецоперации на Украине. Политик назвал события 34-летней давности причиной того, что «мы с вами получили».

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