Медведев назвал приведшее к началу СВО событие

Зампред СБ Медведев: Распад СССР привел к началу спецоперации

Распад СССР — событие, которое в конечном итоге привело к началу спецоперации (СВО) на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, запись его речи опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Российский политик назвал события 34-летней давности причиной того, что «мы с вами получили». Медведев добавил, что «коллективный расслабон» может привести к тому, что население государства начнет жить по принципу «каждый сам за себя».

«Это [утрата духа коллективизма] приводит к очень печальным последствиям, зачастую это приводит к распаду государства, а за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война», — заявил зампред Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает решать вопросы через дипломатию, однако в текущих условиях она вынуждена обеспечивать свою безопасность при помощи СВО.