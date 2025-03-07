Продолжение СВО связали с обеспечением гарантий безопасности

Песков: Россия проводит СВО для обеспечения безопасности

Россия предпочитает решать вопросы через дипломатию, однако в текущих условиях она вынуждена обеспечивать свою безопасность посредством специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Киев продолжает отказываться от диалога с Москвой, а также юридически запрещает его для себя.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине. Песков подчеркнул, что сотрудничество происходит, но новых подробностей о составе переговорных групп еще нет.