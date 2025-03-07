Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 7 марта 2025Россия

Продолжение СВО связали с обеспечением гарантий безопасности

Песков: Россия проводит СВО для обеспечения безопасности
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия предпочитает решать вопросы через дипломатию, однако в текущих условиях она вынуждена обеспечивать свою безопасность посредством специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Киев продолжает отказываться от диалога с Москвой, а также юридически запрещает его для себя.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине. Песков подчеркнул, что сотрудничество происходит, но новых подробностей о составе переговорных групп еще нет.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Украина начала переговоры с Италией о расширении пятой статьи НАТО

    Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс.

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше