Песков высказался о контактах России и США по Украине

Песков: Контакты России и США по Украине идут, но новых подробностей нет

Контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине идут, но новых подробностей о составе переговорных групп в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем [их], как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о составе переговорщиков от Вашингтона.

При этом Песков отметил, что в настоящее время Кремлю «нечего сообщить нового» по теме контактов с США. По его словам, кандидатуру переговорщика от России также не назначили.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона пока не договорились о новой встрече делегаций в марте.