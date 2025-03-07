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13:17, 7 марта 2025Мир

Песков высказался о контактах России и США по Украине

Песков: Контакты России и США по Украине идут, но новых подробностей нет
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине идут, но новых подробностей о составе переговорных групп в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем [их], как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о составе переговорщиков от Вашингтона.

При этом Песков отметил, что в настоящее время Кремлю «нечего сообщить нового» по теме контактов с США. По его словам, кандидатуру переговорщика от России также не назначили.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона пока не договорились о новой встрече делегаций в марте.

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