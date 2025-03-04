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21:16, 4 марта 2025Мир

Помощник президента России прокомментировал новые переговоры с США

Ушаков: Россия и США не договорились о новой встрече в марте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Представители России и США пока не договорились о новой встрече делегаций в марте. Информацию о переговорах прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, пока не договаривались об этом», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, Путин согласился принять предложение Трампа.

До того вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о работе вместе с Россией над мирным договором по Украине. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.

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