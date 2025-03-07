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11:50, 7 марта 2025Россия

Микроавтобус смяло пополам на российской дороге

В Ленобласти микроавтобус смяло пополам на дороге, три человека пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области микроавтобус смяло пополам после ДТП на дороге под Тосно. В результате случившегося пострадали три человека, еще одного десятилетнего пассажира спасти не удалось. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в опору освещения. От удара столб накренился, а транспортное средство сильно покорежило.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции начали проводить проверку. Предположительно, к аварии могла привести образовавшаяся на трассе гололедица.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них был ребенок.

Всем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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