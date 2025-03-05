В российском регионе семь человек пострадали в ДТП

В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них ребенок

В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них ребенок. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства российского региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

Он отметил, что в Марксовском районе вблизи города Маркс столкнулись Lada и Nissan. По данным Юрина, спасатели деблокировали и госпитализировали находившуюся в автомобиле Lada женщину. Другим пострадавшим также оказали медицинскую помощь.

На место прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого стало известно, что в Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек спасти не удалось. Тогда столкнулись семь легковушек и три грузовых автомобиля. Предположительно, причиной аварии стал туман.

Еще раньше участник спецоперации поехал на фронт из Самарской области на летней резине и попал в ДТП.