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10:12, 5 марта 2025Россия

В российском регионе семь человек пострадали в ДТП

В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них ребенок
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них ребенок. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства российского региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

Он отметил, что в Марксовском районе вблизи города Маркс столкнулись Lada и Nissan. По данным Юрина, спасатели деблокировали и госпитализировали находившуюся в автомобиле Lada женщину. Другим пострадавшим также оказали медицинскую помощь.

На место прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого стало известно, что в Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек спасти не удалось. Тогда столкнулись семь легковушек и три грузовых автомобиля. Предположительно, причиной аварии стал туман.

Еще раньше участник спецоперации поехал на фронт из Самарской области на летней резине и попал в ДТП.

ЖЗЛ
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