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14:51, 7 марта 2025Культура

Министр культуры несколько раз перепутал имя русского классика в прямом эфире

Министр культуры Якутии Ноев перепутал имя писателя Павла Бажова в прямом эфире
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал Афанасия Ноева

Министр культуры Якутии Афанасий Ноев во время интервью на местном телевидении несколько раз ошибся в имени автора культовых детских сказок Павла Бажова. Инцидент произошел в эфире канала «Якутия 24».

Рассказывая на одной из театральных площадок Москвы про постановку классического якутского эпоса «Олонхо», о котором писал Бажов, Ноев заявил, что она основана на произведениях «Петра Баженова». Ведущая программы переспросила у министра, также с ошибкой: «Павла Баженова?» На что гость ответил утвердительно.

После оговорки глава якутского министерства культуры продолжил свой рассказ о готовящейся премьере в столице.

Классический русский писатель Павел Бажов написал такие произведения, как «Хозяйка Медной горы» и «Серебряное копытце». Его книги входили в школьную программу по литературе на протяжении многих лет.

Ранее стало известно, что фильм с Юрой Борисовым в главной роли повысил продажи книг Александра Пушкина.

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