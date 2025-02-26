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12:25, 26 февраля 2025Культура

Фильм с Юрой Борисовым повысил продажи книг Пушкина

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» повысил продажи биографий писателя
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова повысил интерес к биографии и творчеству писателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Литрес».

Так, в крупной сети книжных магазинов «Читай-город» отмечен пятикратный рост продаж биографий Пушкина в первую неделю после премьеры картины. Самой популярной среди читателей стала книга советского литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя».

Сообщается, что продажи произведений Александра Сергеевича выросли в два с половиной раза. Среди самых популярных книг — романы «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и «Дубровский».

Ранее стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, стал лидером проката в России и странах СНГ.

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