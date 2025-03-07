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10:45, 7 марта 2025Силовые структуры

Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности

Министра МВД Башкирии Прядко попросил освободить его от занимаемой должности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр МВД Башкирии Александр Прядко попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщает UFA1.RU.

Глава МВД подтвердил эту информацию и сказал, что подал рапорт с прошением о своей отставке с поста министра внутренних дел по республике. Кроме того, Прядко отметил, что не готов прощаться с республикой и продолжит служить стране. По его словам, он уже объявил в ведомстве о своем уходе, однако не может сообщить о том, куда переходит. «Самое главное — я в России, а где и на какой должности смогу служить стране, посмотрим», — сказал министр.

По информации «Коммерсантъ», в самом ведомстве кадровые перестановки не прокомментировали. Причины, по которой Прядко подал в отставку, не известны. Он был назначен на должность министра в марте 2023 года после отставки Романа Деева.

По данным издания, временно исполняющий обязанности главы МВД в регионе стал Артур Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Николай Юрьев ушел с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России.

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