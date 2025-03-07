Минобороны показало кадры уничтожения самоходки ВСУ в Харьковской области

МО опубликовало видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения САУ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на огневой позиции в лесополосе», — указано в сообщении.

Отмечается, что САУ была уничтожена при помощи FPV-дрона группировки войск «Запад».

Ранее МО показало кадры удара вертолета Ка-52М по технике ВСУ в Курской области. Видео начинается с момента подготовки экипажа ко взлету. Поднявшийся в воздух вертолет направился к заданной точке. Затем следует кадры с отстрелом авиаракет по целям.