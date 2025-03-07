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07:33, 7 марта 2025Экономика

Ряд российских регионов предупредили о 30-градусных морозах 8 марта

Синоптик Ильин: Потепления к 8 марта пока не ожидается на Чукотке и в Якутии
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Не все российские регионы Международный женский день порадует теплом. На некоторых территориях страны ожидаются суровые морозы, рассказал «Аргументам и фактам» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Весеннего потепления пока что не намечается в приполярных районах России. В праздничный день отметку в минус 30 градусов столбики термометров преодолеют на Чукотке, где установился антициклон. Приблизится к этим показателям температура в Якутии — в регионе прогнозируется до минус 28 градусов. На Таймыре похолодает еще сильнее — на выходных, 8-9 марта, температура на полуострове опустится до минус 40 градусов, предупреждает синоптик.

Ранее о «погодном подарке» к 8 марта сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его прогнозам, в трех округах страны, в Северо-Западном, Центральном и Южном, наступит потепление. В Москве и соседних регионах воздух в выходные прогреется до плюс 5-10 градусов. На Кубани и в Ставрополье ожидается до плюс 15 градусов. В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях температура поднимется на 4-8 градусов выше климатической нормы.

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