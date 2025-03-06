Трем округам России пообещали «погодный подарок» на 8 Марта

Синоптик Вильфанд: В европейской части России 8 Марта ожидается потепление

8 марта готовит трем округам России «погодный подарок». Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплыми и солнечными праздники окажутся в центре европейской части страны. В столице и соседних регионах воздух в выходные, 8-9 марта, прогреется до плюс 5-10 градусов. Также потепление прогнозируется на юге России, на Кубани в Ставрополье. Температура там поднимется до плюс 15 градусов. Кроме того, солнечной погода будет в Северо-Западном федеральном округе: в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях столбики термометров в Международный женский день поднимутся на 4-8 градусов выше нормы. В Калининградской области, по данным синоптика, ожидается плюс 15 градусов.

Не порадует теплом 8 марта жителей Сибири и Дальнего Востока. Температура в местных регионах будет варьироваться от минус 43 до 48 градусов. Ниже 30 градусов мороза температура опустится в Ямало-Ненецком автономном округе, предупредил Вильфанд.

Ранее 30-градусные морозы в ближайшие дни пообещали жителям Якутска. В Приморском крае температура опустится до минус 15 градусов, во Владивостоке прогнозируется минус 5-10 градусов.