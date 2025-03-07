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12:59, 7 марта 2025Силовые структуры

Мошенница обманула россиян на 300 миллионов рублей и сбежала после изменения личности

В Башкирии мошенница обманула россиян на 300 миллионов рублей и попалась МВД
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Республике Башкортостан полицейские задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве в отношении жителей республики на 300 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 7 марта, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, предпринимательница из Уфы входила в доверие к людям и предлагала вкладываться в ее несуществующие строительные и иные проекты. Некоторых убедила взять кредиты. Для убедительности иногда она нотариально оформляла обязательства о погашении кредита, но в итоге всех обманула. По итогу в 2024 году она решила изменить личность, заменив фамилию и отчество.

Трюк не помог — полицейские задержали подозреваемую и завели в отношении нее уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехника. Полиция ведет розыск соучастников мошенницы.

6 марта сообщалось, что в МВД россиянам дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников.

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