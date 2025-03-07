Москвичам пообещали скорое пробуждение комаров из-за теплой погоды

Зоолог Гомыранов: В столичном регионе скоро проснутся комары и мухи

Из-за теплой погоды в столичном регионе в ближайшие дни проснутся комары-звонцы и комнатные мухи. Об этом агентству «Москва» сообщил зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

Также жителям столицы предсказали появление клещей, жужелиц и в меньшей степени божьих коровок. Активность насекомых не будет массовой — этого стоит ждать только при стабильном потеплении и появлении цветущих растений.

Он добавил, что единично могут просыпаться и другие насекомые, такие как бабочки павлиний глаз, крапивницы, лимонницы, зимующие во взрослой стадии, шмели, осы и пчелы. Чтобы они проснулись полноценно, важно наличие устойчивого тепла и цветущих растений.

Муравьи также могут проснуться и начать движение внутри своих гнезд, но массово выходить на поверхность пока не будут, объяснил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в середине следующей недели в столицу вернется зимняя погода. Если в праздничные выходные, 8-9 марта, столбики термометров будут держаться на отметке в плюс 10 градусов и выше, то в среду-четверг, 12 и 13 марта, они резко опустятся до плюс 2 градусов.