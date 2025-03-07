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17:48, 7 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам предрекли мартовский снег после потепления

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о снеге в марте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москвичей ждут мартовский снег и другие осадки, несмотря на аномальное потепление, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хочется сказать, что уже пришли весна и тепло, но обманывать женщин накануне 8 Марта нельзя, — сказал метеоролог. — В последние дни погода действительно очень теплая из-за воздушных масс, которые перемещаются из акваторий Атлантического океана. Тепло будет сохраняться и 8 марта, когда температура поднимется до 8-10 градусов, и 9, 10 числа».

По словам Вильфанда, такая погода характерна скорее для апреля. Последний раз похожее тепло было пять лет назад, когда 8 марта в Москве зафиксировали 8,5 градуса, но в этом году рекорд может быть побит.

«Вторая половина следующей недели принесет понижение температуры до отрицательных значений ночью, — предупредил собеседник "Ленты.ру". — Днем температура может подниматься до 2-5 градусов, также вероятны дождь и мокрый снег. Потому что март — это все же зимний месяц, и не бывает такого, чтобы в марте не выпадал снег. Но, конечно, постоянный покров формироваться уже не будет».

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие дни проснутся комары-звонцы и комнатные мухи из-за теплой погоды. Также жителям столицы предсказали появление клещей, жужелиц и в меньшей степени божьих коровок.

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