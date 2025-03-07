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11:29, 7 марта 2025Путешествия

Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Казахстана и попал на видео

Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы
Мария Борисова
Мария Борисова

Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы, Казахстан. Инцидент попал на видео, которое публикует Tengrinews.

По данным источника, в 11:45 (9:45 мск) 7 марта нарушитель прошел в зону предполетного досмотра терминала внутренних рейсов под видом пассажира.

Когда сотрудники авиагавани попросили мужчину показать документы, он взял работницу службы досмотра за волосы, выхватил нож и стал угрожать ей.

Злоумышленника удалось обезоружить через 7 минут. Его задержали и доставили в линейный отдел полиции.

Ранее в Австралии 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами. Для этого он проник в аэропорт через дыру в ограждении и надел светоотражающую одежду рабочего.

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